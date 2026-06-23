午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５６６、値下がり銘柄数は９４８、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に倉庫・運輸、陸運、水産・農林、小売など。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS