エレスは、ハンディファン『iFan Jet（アイファン ジェット）』を新発売する。 【画像あり】アースカラーの本体が全4種商品外観・使用イメージ 本製品は、同社のiFanシリーズに加わる小型ハンディファン。ハイスピードモーターを搭載し、約12cmのコンパクトサイズながらパワフルな風量を実現したという。4段階で風量を調節でき、最大7時間の連続使用が可能としている。 本体