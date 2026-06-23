２３日に実施された５年債入札（第１８５回、クーポン２．０％）は、最低落札価格が１００円３５銭（利回り１．９１９％）、平均落札価格が１００円４１銭（同１．９０５％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は６銭で、前回（５月１８日）の４銭から拡大。応札倍率は３．１１倍となり、前回の３．２２倍をやや下回った。 出所：MINKABU PRESS