宗教団体・旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の海外遠征賭博に関する捜査もみ消し疑惑に関連し、韓国の第2次総合特別検察官チーム（クォン・チャンヨン特別検事）がユン・ヒグン前警察庁長官を召喚した。【画像】韓国宗教団体の教祖から性的暴行被害を受けた女性特検チームは6月23日、ユン前長官を職権濫用容疑の被疑者身分として呼び出し、取り調べを行っている。旧統一教会の海外遠征賭博に関する捜査もみ消し疑惑が浮上して以