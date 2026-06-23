Jackery ポータブル電源 2000 Plus V2 株式会社Jackery Japanは、「Jackery ポータブル電源 2000 Plus V2」を6月23日（火）に発売した。全国の家電量販店を中心に展開する。希望小売価格は25万9,800円。 大容量かつ容量拡張に対応する「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」の後継機種。従来モデルの容量（2,042Wh）や利便性をベースにしながら、本体の小型軽量化を図った。従来モデル比で体積を約6