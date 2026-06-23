とりだんごとたっぷり野菜の塩麹スープ【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ強い日差しを浴びたからだは、想像以上に水分や栄養を欲しています。今回ご紹介するのは、発酵調味料の塩麹を上手に使った、滋味深いとりだんごスープ。野菜のビタミンととり肉のたんぱく質を一度に摂れるうれしい一皿で、この時期のからだを労ってあげましょう！■とりだんごとたっぷり野菜の塩麹スープとりだ