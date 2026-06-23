アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが、今夏の移籍希望を明言した。22日、スポーツ専門メディア『ESPN』がコメントを伝えている。現在26歳のアルバレスは2024年夏に推定総額9500万ユーロ（約175億円）でマンチェスター・シティからアトレティコ・マドリードへ完全移籍。ここまで公式戦通算106試合で49ゴール17アシストをマークしており、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームのエースス