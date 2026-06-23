日本代表のパフォーマンスは、世界にインパクトを与えた。北中米ワールドカップの第２戦で、森保一監督率いるサムライブルーは４−０と快勝した。史上最多の４得点をはじめ、数々の記録につながった一戦を受け、日本の評価は高まるばかりだ。米大手メディア『Fox Sports』は、「チュニジアが崩壊しただけではない。日本の非常に力強いパフォーマンスでもあった」と報じている。「決勝トーナメント進出でも複数ラウンドを勝ち