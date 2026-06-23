日本たばこ産業（JT）は7月6日〜8月2日の期間、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の定番カラー4種を、通常価格2980円のところ特別価格の1980円で販売するキャンペーンを、CLUB JTオンラインショップ、全国のPloom Shop、コンビニエンスストア、たばこ販売店などで開催する。対象カラーは、ジェットブラック、ローズゴールド、ネイビーブルー、ルナシルバーの4色。●四つの加熱モードで変わる吸いごたえ