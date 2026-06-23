「TBS バレーボール」公式Instagramに、バレーボール男子日本代表でミドルブロッカーを務めるエバデダン ラリー アイケーが登場。Snow Manの「カリスマックス」ダンスを披露している。 【動画】男子バレー日本代表選手による「カリスマックス」ダンス／「カリスマックス」MV ■凛々しい表情の大迫力ダンスに反響が殺到 ラリーはバレーボール日本代表の真