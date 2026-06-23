【写真＆動画】宮舘涼太「ピザーラ」動画／CMオフショット／過去ビジュアル＆CM・メイキング ピザーラの公式SNSで、Snow Manの宮舘涼太が出演する動画が公開され、爽やかなビジュアルに注目が集まっている。 ■宮舘涼太が“夏感満載”の爽やかコーデ披露 動画に登場した宮舘は、白シャツにアイボリー系のパンツを合わせたワントーンコーデを披露。ボタンを開けたシャツの首元にはグリ&#