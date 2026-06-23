【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）がカリフォルニアの多彩な魅力を紹介するフォトガイドブックが、6月26日に発売される。 ■「訪れた4つの都市は、それぞれが全く違うキャラクターを持っていて、どこも最高でした」（岩田剛典） 本誌は、旅好きとしても知られるアーティストで俳優の岩田剛典とファッション誌『otona MUSE（オトナミューズ）』がカリフォルニア