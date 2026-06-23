23日13時現在の日経平均株価は前日比870.34円（-1.20％）安の7万1483.62円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は566、値下がりは948、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は465.82円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、キオクシア が145.49円、東エレク が116.66円、イビデン が71.74円、ファナック が44.25円と続いている。 プラス寄与度トップはファス