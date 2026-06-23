23日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝161円55銭前後と、前日午後5時時点に比べ19銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円65銭前後と47銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース