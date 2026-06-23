中国メディアの直播吧は22日、日本で約3900万人がサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第2節の日本―チュニジア戦（日本時間21日午後1時キックオフ）を視聴したと伝えた。日本はチュニジアを4-0で破り、決勝トーナメント進出へ大きく前進した。直播吧は日本メディアの報道を引用し、チュニジア戦を生中継した日本テレビによると、約3900万8000人が視聴したと推測され、番組放送時間（30局150分）を通