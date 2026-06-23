6月16日、上海ディズニーリゾートは開園10周年を迎えました。世界で最も新しいディズニーパークであるにもかかわらず、累計来園者数はすでに1億人を突破しています。同パークを中核とする上海国際旅遊度假区（上海国際観光リゾート）の累計来園者数は1億8000万人を超え、観光産業の総収入は1164億元（約2兆7750億円）に達しました。上海ディズニーリゾート側は、派生IP経済が主な収益モデルであると明らかにしています。開業以来、