NBAバックスのヤニス・アデトクンボ（31）がヒートにトレード移籍することがわかった。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者によると、バックスはヤニス・アデトクンボとボビー・ポーティスを放出。ヒートはタイラー・ヒーロー、ケルエル・ウェア、ハイメ・ジャケスJr.、カスパラス・ヤクシオニス、ドラフト1巡目指名権3つ（今年のNBAドラフト13位を含む）、指名権交換権1つ、ドラフト2巡目