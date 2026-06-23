読売テレビで６月２５日、よる１０時から『見取り図の間取り図ミステリー』を放送する。 敷地や建物の間取り図など、住宅に隠された謎を解き明かすバラエティー！ 今回は「激安移住＆リノベＳＰ」と題して、伊豆大島に移住した住人の激安ハウスと、建築士夫婦がリノベを手掛け、賞を獲りまくった東京・中野区の物件を紹介する。東京からアクセスも良い人気観光地・伊豆大島の激安ハウスとは？グッドデザイン