急ピッチで上昇が続いていた株価ですが、きょうは一転、2565円と大幅に値下がりし、7万円の大台を割って取引を終えました。きのうまで8営業日連続で値上がりしていた日経平均株価は過熱感が意識され、朝方からAIや半導体関連銘柄を中心に売り注文が広がりました。その流れは止まらず、午後に入って一段と下げ幅を拡大し、結局、きのうより2565円安い6万9788円と、7万円の大台を割って取引を終えています。特に、このところの株高を