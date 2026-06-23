元賞金女王の女子プロゴルファー古閑美保さん（43）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。かつて財布に入れていた金額を明かした。2001年にプロテストに合格し、26歳の時に年間獲得賞金が1億円を突破。29歳で現役引退後は解説者として活躍中の古閑さん。私生活では22年に再婚し、24年に42歳で第1子を出産した。同番組では財布やカード入れなどの私物を公開。もともと現金派という古閑さ