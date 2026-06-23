【ブリュッセル共同】欧州自動車工業会が23日発表した5月の欧州連合（EU）各国の乗用車新車登録台数は、前年同月比3.2％増の95万5013台だった。中国電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が2.6倍の2万6017台となるなど、中国メーカーが販売増加をけん引した。日本勢は明暗が分かれた。トヨタ自動車は高級車ブランド「レクサス」を含めて0.7％減の6万7162台。日産自動車は8.5％減の1万2652台、スズキは3.0％減の1万1712台だった