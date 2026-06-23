この夏実写映画が公開される『モアナと伝説の海』のスペシャルイベントが行われ、日本語吹替版のモアナ役をTSUZUMIさん（ME:I）、マウイ役を尾上松也さんが担当することが発表されました。松也さんは、アニメーション版からの続投となります。【写真を見る】【ME:I TSUZUMI】モアナ役声優に決定「感情がグチャグチャに」活動休止の悔しさバネにオーディションで勝ち取るマウイ役に先んじて発表され、ひとまず1人で登場した松也さん