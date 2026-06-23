映画『カメラを止めるな！』に出演し注目された、俳優のしゅはまはるみさん（51）が23日、自身のインスタグラムを通じて結婚したことを発表しました。所属事務所の公式サイトによると、しゅはまさんは1974年9月29日生まれの東京都出身。映画『カメラを止めるな！』に主人公の妻役として出演しブレイクしました。その後も、主演映画『かぞくあわせ』や、ドラマに出演するなど活躍しています。しゅはまさんは、自身のインスタグラム