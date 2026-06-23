エジプト出身のタレント、フィフィ（50）が23日までにXを更新。ステージ4の骨肉腫で闘病していたユーチューバーの榎本一心の訃報を受け、追悼した。フィフィは「一心くんコメント遅くなってごめんね…」と切り出し「あの日、私に『健康な身体で生まれてこなくて申し訳ない』って泣いて話してたけど、私も同い年の息子がいる親からしたら、そんなこと無いから、絶対に無いから、、」と一心さんの言葉に言及。「沢山の前向きな、生き