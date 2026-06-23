北中米Ｗ杯１次リーグＥ組第２戦でＦＩＦＡランキング８２位のキュラソーが同２３位のエクアドルと０―０で引き分け、同国初の勝ち点１を獲得。歴史的快挙を達成した。そうしたなか、中国のニュースサイト「捜狐」は「韓国メディアが１４万人対１４億人という独自の比較を発表キュラソーがＷ杯で勝ち点を挙げたことで中国代表が話題」と題する記事を掲載。「韓国メディアが中国を嘲笑した」と報じた。同記事では「試合終了