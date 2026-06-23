映画「カメラを止めるな！」（２０１７年）の熱演で脚光を浴びた女優のしゅはまはるみ（５１）が２３日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。お相手は映像制作会社「株式会社ＰＵＮＫ．」の代表・高野輝次氏で、２人は事実婚ではなく入籍の道を選び、高野氏が主浜姓へと改姓したという。しゅはまは「ご報告」と題し「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしてこの半年、５１歳という年齢であらためて『ひと