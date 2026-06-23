北中米Ｗ杯１次リーグＪ組第２戦（２２日＝２３日、米国・ダラス）でアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８＝マイアミ）がＷ杯通算１８得点とし、最多記録を更新するとともに不名誉記録を樹立していた。メッシは第２戦でオーストリアと対戦し、２得点を決め、ドイツ代表ＦＷミロスラフ・クローゼの記録を更新した一方で、前半９分にＦＷラウタロ・マルティネス（インテル）が倒されて得たＰＫでキッカーを務めて失敗。英紙