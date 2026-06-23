歌手・小柳ルミ子１７日、ブログを更新し、サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＪ組第２戦のオーストリア戦で、大ファンであるアルゼンチンＦＷリオネル・メッシがＷ杯最多得点記録を更新したことに大喜びした。メッシはオーストリア戦で２ゴールを決め、Ｗ杯通算ゴールを１８とし、これまでの最多得点記録を更新。アルゼンチンは２―０で勝利し、２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。小柳は「もーねぇー何なんでしょーこ