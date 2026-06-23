球団発表日本ハムは23日、山本拓実投手が札幌市内の病院で右肘関節のクリーニング手術を受けたことを発表した。ゲーム復帰まで約3か月の見通し。日本ハムは21日のプロ野球公示で6人の大量入れ替えを行った。その1人が山本だった。前日20日にPayPayドームで行われたソフトバンク戦は7-10で敗戦。山本は3番手としてマウンドに上がるも、1回4失点と結果を残せなかった。身長167センチの小柄な右腕は今季15試合に登板し、1勝0敗2