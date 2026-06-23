敵地ツインズ戦米大リーグ・ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地ツインズ戦に2-1で勝利し、メジャー全球団で一番乗りとなる今季50勝（29敗）に到達した。「1番・DH」で先発出場の大谷翔平投手は、初回に17号先頭打者弾を放つなど勝利に貢献。試合後、MLB公式Xが更新され、最速で到達した“節目”を「強烈なインパクトを放つ」グラフィック画像で紹介した。貯金21としたドジャース。同Xは「シーズン100勝まであと半分。ドジ