人気YouTuberのヒカルさん（35）のYouTubeで、恋人の加藤神楽さん（21）が、ヒカルさんの同居人の実業家・飯田祐基氏（34）を「邪魔」と打ち明ける一幕があった。「本当はマジで一切ほとんど来てほしくない」2026年6月19日に公開された動画で、飯田氏が同居していることについて、スタッフから「邪魔だと思わないんですか？」と聞かれた加藤さんが、「邪魔じゃない？」とぶっちゃけると、ヒカルさんは爆笑。さらに加藤さんが「普通