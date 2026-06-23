女優・大塚千弘が21日、自身のインスタグラムを更新。手作り弁当の写真をアップした。 【写真】存在感が際立つど～ん！ご飯におかかさりげない心遣い 2月に第2子を出産した大塚。「お稽古中の夫のお弁当たち。時間が無いのでのり弁に限る。」とつづった。夫は俳優・鈴木浩介。2人は2015年に放送されたテレビ朝日系ドラマ「刑事7人」での共演をきっかけに交際を開始し、同年に入籍。21年に第1子誕生を発表している。