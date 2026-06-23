グループリーグ2戦連続圧勝のフランスの練習風景前回大会準優勝のフランス代表は現地6月22日に行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）のグループ第2節でイラク代表に3-0で快勝し、決勝トーナメント進出を決めた。SNS上では、代表チームが公開したシュート練習の映像が「レベルが違う」と話題に。驚異的な弾道と威力に、日本のファンからも驚きの声が上がっている。うなりを上げていた。エースのキリアン・ムバッペをはじめ、