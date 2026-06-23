元モーニング娘。のメンバーで女優の新垣里沙が、２２日までに自身のインスタグラムを更新。ＹｏｕＴｕｂｅカメラマン・ヤスタケ（山口安威）との結婚記念日を祝った。新垣は「４回目の結婚記念日おめでとう。すばらしい４年間をありがとう。５年目も一緒に過ごせますように。愛してるよ」「夫が愛がいっぱい詰まったとても素敵な花束をサプライズでプレゼントしてくれました。ありがとう」と英文で投稿。結婚式の写真や、サプ