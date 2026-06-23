福岡ソフトバンクホークスは、7月1日からみずほPayPayドーム福岡で開催する『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』の最終ゲストとして2組のアーティストの出演が決定したことを発表した。【写真】バキバキに割れた腹筋のT.M.Revolutionすでに発表済みのゲストに加え、各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに7月10日は家入レオ、最終日となる7月12日にはT.M.Revolutionが決定した。また、T.M.Revolutionは7月12日の試合前に実施