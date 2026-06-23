サッカー日本代表は日本時間23日、アメリカ・ナッシュビルで練習を公開。5度目の大舞台に挑む長友佑都選手がインタビューに応じました日本時間26日に行われる、スウェーデン戦に向けて調整を行った日本代表。現在のチームの雰囲気を問われると、「雰囲気は1000パーセントです。そのぐらい団結していますし、ただただ雰囲気がいいんじゃなくて、やるところはやるっていう引き締まった緊張感もあるので、今、チームは1000パーセント