「映画館に行こう！」実行委員会（日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション（MPA）、全国興行生活衛生同業組合連合会の4団体で構成）が、映画タイトルを伏せたまま上映する特別イベント「シークレットシネマ」を6月25日に開催する。アンバサダーを務める二宮和也が取材に応じ、社会現象を巻き起こした『国宝』から、映画界の名匠たちから学んだことまで、映画についてさまざまなトー