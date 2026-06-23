ナガノ氏完全監修による『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』をモチーフにした特別なユニクロUTコレクションが発表。7月17日にTシャツ、7月24日にスウェットシャツが発売される。【画像】『映画ちいかわ』ユニクロUTコレクション（一覧）Tシャツが、WOMENTシャツ4柄（1990円）と、KIDSTシャツ4柄（990円）。スウェットシャツが、WOMENスウェットシャツ3柄（3990円）、KIDSスウェットシャツ3柄（1990円）となる。価格はすべて税込