日本テレビのラルフ鈴木アナウンサーが２２日、インスタグラムを更新。１７年に亡くなった小林麻央さんの墓参りを、かつて一緒に仕事をした仲間達と訪れたことを報告した。ラルフアナは「今年もＺＥＲＯファミリーで麻央さんのお墓参りへ」と、麻央さんも出演していたニュース番組の仲間たちと墓参したことを報告。同局の鈴江奈々アナ、キャスターの村尾信尚氏との３ショットをアップした。「あれから間もなく９年。麻央さん