映画「カメラを止めるな!」で主人公の妻・日暮晴美役を演じブレークした女優・しゅはまはるみが23日、自身のSNSで結婚したことを発表した。お相手は映像制作会社「株式会社PUNK.」代表・高野輝次氏。高野氏が主浜姓を名乗るという。著名人では本木雅弘や葉加瀬太郎などが妻の姓を選んでいる。しゅはまは結婚を公表し、夫婦の姓について「『性別による不利益の差を少しでも減らしたい』という考えを持った高野さんが、主浜姓へ