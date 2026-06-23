お笑いコンビ・たくろうが２３日、都内で行われた「ドミノ・ピザブランドリニューアル」発表会に出席した。ピザ好きと公言するきむらバンド（３５）と赤木裕（３４）。赤木は大阪在住時代を振り返り「ドミノ・ピザが、家からむちゃくちゃ近いところにあって食べていた」と喜んだ。ブランドのリニューアル紹介では、ドミノ・ピザジャパンのディーター・ハーベル代表取締役兼ＣＥＯが登場した。木村は「本物のＣＥＯを見た