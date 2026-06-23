沖縄県糸満市の平和祈念公園で営まれた沖縄全戦没者追悼式＝23日午後沖縄県は23日、太平洋戦争末期の沖縄戦で亡くなった日米の計20万人超を悼む「慰霊の日」を迎えた。旧日本軍の組織的戦闘が終わった日とされ、最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和祈念公園で、不戦を誓う沖縄全戦没者追悼式が営まれた。戦後81年となる中、沖縄の基地負担はなお重い。玉城デニー知事は平和宣言で、平和教育を巡り「若い世代へ責任を持って正