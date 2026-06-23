「ツインズ１−２ドジャース」（２２日、ミネアポリス）ドジャースが接戦を制してＭＬＢ５０勝一番乗りを果たした。２番手で登板したエリック・ラウアー投手が６回無安打無失点の快投で３勝目をマーク。ド軍移籍後は５試合に登板して２勝０敗、防御率２・５４と抜群の安定感を誇っている。１−１の二回から登板。９０マイル台前半のフォーシーム、変化球を丁寧に低めに集めた。出どころの見えづらい投球フォームからコントロ