日本女子初の国際ボクシング殿堂入りを果たした、元世界5階級制覇王者・藤岡奈穂子さん（50）が23日、東京都千代田区の日本外国特派員協会で会見し、「国際ボクシング殿堂入りすることができ、また一つ自分の使命ができたと感じている。後世にできることがあれば尽くしていきたい」と語った。今月15日まで、米ニューヨークで開催された国際殿堂式典に出席。現地ではファンからサインや写真を求められたことを明かし「それくら