早く高くアガってくれと言わんばかりの連続好牌ツモ。見ているだけで気分爽快！Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージM卓が6月22日に開催。渡辺太（赤坂ドリブンズ・最高位戦）が倍満をツモった場面に、ファンが大きな反響を寄せた。【映像】3連続好牌引き→ド高目三色同順 渡辺太の倍満シーン第1試合の南1局、渡辺の配牌はドラも赤もなく、遠くにソウズの一気通貫か567、678の三色同順