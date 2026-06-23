シリコンスチーマーって大きすぎたり、逆に小さすぎて頼りない…ということがありますよね。折りたたみできないタイプだと収納にも困ります。そんな悩みを解消してくれる商品をダイソーで発見しました！1人分の食事の準備や食材の下ごしらえにぴったりなサイズ。秀逸な構造で使い勝手も抜群です！家事が楽になりますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコンスチーマー（丸）価格：￥330（税込）サイズ（約）：直径14