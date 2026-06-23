シャビ・アロンソ氏を新指揮官として招聘したチェルシーでは、中盤の要であるエンソ・フェルナンデスにレアル・マドリードへの移籍話が浮上している。現在両クラブ間で移籍交渉が行われていて、交渉成立となれば莫大な移籍金がレアルからチェルシーに支払われることになるだろう。そして、この移籍金を元手にしてチェルシーは大物選手の獲得を計画しているとされる。イギリスメディア『Football Insider』によれば、チェルシーはリ