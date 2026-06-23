ジョゼ・モウリーニョ氏を新指揮官として招聘したレアル・マドリードでは、チームの顔ぶれが一新されようとしている。ダヴィド・アラバ、ダニ・カルバハルの両ベテランが退団したのに続いて、モウリーニョ氏によって構想外であることを通告されたというダニ・セバージョスも契約解除でチームを去ることが有力視されている。そして、彼らに加えてラウール・アセンシオにも移籍の可能性があるようだ。レアルの下部組織出身のアセンシ