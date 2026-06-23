デニズ・ウンダフの2ゴールでコートジボワールに逆転勝利を収めたドイツだが、そのコートジボワール戦でセンターバックのニコ・シュロッターベックが左足首を負傷。靱帯の損傷で全治数カ月との診断結果が出たことで、今大会の残り試合を欠場することが決まった。今後、シュロッターベックの代わりとしてアントニオ・リュディガーが左センターバックの位置で起用されることが有力視されている。レアル・マドリード所属のリュディガ