ダイソーの『壁に飾れるクリアコーナーラック』は、壁のコーナーを活用して推しグッズなどをディスプレイできるアイテム。クリア素材でマスコットやぬいぐるみが引き立ち、圧迫感なく飾れるのが特徴。押しピン付きで購入後すぐに設置でき、フック付きなのでキーホルダーなども一緒に飾れます。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：壁に飾れるクリアコーナーラック価格：￥110（税込）サイズ（約）：1